Загадка «кротовой норы»: по Вселенной можно перемещаться через «порталы»

Российские ученые выяснили, что некоторые сверхмассивные «черные дыры» в центре галактик могут быть входом в «кротовые норы», которые позволяют телепортировать объекты из одной точки вселенной в другую. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в научном журнале Monthly Notices of the Royal Society.

Ученые взяли за основу гипотезу, что активные галактические ядра (AGN) – это не сверхмассивные «черные дыры», а «устье» проходимой «кротовой норы», которая соединяет два галактических центра. При этом, как полагают исследователи, в «кротовой норе» должен существовать выход где-то в другой части космоса. Согласно расчетам, космический корабль теоретически может пройти через такие порталы, но высокий уровень радиации может убить экипаж.

Напомним, кротовая норма – «кротовина»/«кротовина» или «червоточина» – гипотетическая топологическая особенность пространства-времени, представляющая собой в каждый момент времени «туннель» в пространстве. Согласно некоторым научным расчетам, пространство может быть единым или полностью разъединенным, представляя собой отдельные пространства, связанные между собой только посредством «кротовой норы».

«Кротовые норы» согласуются с общей теорией относительности, но неизвестно, существуют ли на самом деле. Ближайший подобный объект находится на расстоянии 13 млн световых лет от Земли, что не позволяет его изучить, поэтому существование «кротовых нор» до сих пор официально не признано.

Москва, Александра Быстрицкая

Москва. Другие новости 04.01.21

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