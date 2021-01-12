К Земле приближается комета, которую можно будет увидеть невооруженным глазом

Астрономам удалось зафиксировать приближение к Земле кометы, которую можно будет увидеть невооруженным глазом. В электронном реестре Центра малых планет космический объект значится под номером С/2021 А1 (Leonard).

Ученые отмечают, что комета пройдет очень близко от Венеры – в 4,2 млн км. Ожидается, что 12 декабря 2021 года C/2021 A1 будет на расстоянии 0,233 астрономических единиц от Земли и ее можно будет увидеть невооруженным глазом. 18 декабря 2021 года комета пролетит в 0,0283 астрономических единицах от Венеры, а 3 января 2022 года пройдет точку своего перигелия на расстоянии 0,61 астрономических единиц от Солнца.

За всю историю астрономических наблюдений только пять комет подлетали к Земле ближе. По расчётам астрономов, во время сближения с Землей комета достигнет блеска около +4 звездной величины, который может увеличиться до максимального уровня из-за эффекта прямого рассеяния и высокой яркости пылевого хвоста.

Напомним, гиперболическую комету в созвездии Гончих Псов зафиксировал телескоп обсерватории Маунт-Леммон в штате Аризона, США. Небесный объект получил имя в честь своего открывателя Грега Леонарда. Однако вскоре выяснилось, что эту комету наблюдали также ученые из других частей Земли, что позволило более точно определить орбиту ее движения.

Москва, Александра Быстрицкая

Москва. Другие новости 12.01.21

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