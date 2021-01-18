Ученые подтвердили существование экзопланеты с тремя солнцами

Ученые подтвердили гипотезу о существовании экзопланеты с тремя солнцами.

Система, получившая название KOI-5Ab, находится в созвездии Лебедя, и наличие экзопланеты в ней было подтверждено более чем через десять лет после того, как она была впервые обнаружена космическим телескопом Кеплера.

Фактически, планета – теперь известная как KOI-5Ab – была вторым кандидатом на обнаружение экзопланет, обнаруженным телескопом Кеплер, когда он начал работу еще в 2009 году.

«От KOI-5Ab отказались, потому что поиск был сложным, и у нас были тысячи кандидатов. Были более легкие варианты, чем KOI-5Ab, и мы каждый день узнавали что-то новое от Кеплера, так что о KOI-5 почти забыли», – сказал астроном Дэвид Сиарди из Института науки об экзопланетах НАСА.

Теперь же Дэвид Сиарди и его коллеги воспользовались новым космическим телескопом TESS, а также несколькими наземными инструментами, включая гавайскую обсерваторию Keck. Работа позволила подтвердить существование необычной экзопланеты и раскрыть новые интересные детали о ней.

TESS наблюдал KOI-5Ab транзитным методом, по слабому изменению светимости материнской звезды в те периоды, когда планета проходит на ее фоне. А Keck – по слабым колебаниям в положении звезды, которые вызываются вращением и притяжением планеты. Судя по полученным данным, KOI-5Ab – холодный газовый гигант типа Нептуна.

Этот гигант вращается вокруг одной из звезд, входящих в довольно редкую тройную систему, делая полный оборот за пять суток. Интересно, что известная по фильмам Звездные войны планета Татуин находилась в двойной звездной системе.

Сама звезда KOI-5A вращается в тесной связке с KOI-5 В, с периодичностью в 30 лет, а их тандем обходит третью звезду KOI-5С за 400 лет. Неожиданностью стало то, что орбитальная плоскость планеты не совпадает с плоскостью KOI-5 В, отклоняясь от нее примерно на 50°. Считается, что такие системы должны формироваться из одного газопылевого облака и сохранять единую плоскость вращения. Возможно, это связано с тем, что планета изменила свою орбиту под влиянием притяжения KOI-5 В.

«У нас все еще есть много вопросов о том, как и когда планеты могут образовываться в системах с несколькими звездами и как их свойства сравниваются с планетами в системах с одной звездой. Изучая эту систему более подробно, возможно, мы сможем понять, как Вселенная создает планеты», – сказал Сиарди.

Стоит сказать, что сами по себе тройные системы – не такая уж редкость: в них входят порядка 10 процентов звезд Галактики. Известны и планеты в таких системах, включая соседнюю с нами альфу Центавра. Однако встречаются они намного реже: по-видимому, нестабильные условия в них не слишком благоприятствуют появлению планет. Но, возможно, дело просто в сложностях их обнаружения: недаром подтверждение KOI-5Ab состоялось более чем десятилетие спустя после ее открытия.

Прямые снимки систем экзопланет крайне редки и до сих пор астрономам никогда не удавалось прямо наблюдать более одной планеты, обращающейся вокруг звезды, похожей на Солнце, подчеркнули сотрудники Европейской Южной обсерватории.

С помощью телескопа VLT был получен первый прямой снимок планетной системы у подобной нашему Солнцу звезды TYC 8998−760−1, расположенной примерно в 300 световых годах от Земли.

«Это открытие дает нам картину планетной системы, очень похожей на нашу Солнечную, но находящуюся на гораздо более ранней стадии своей эволюции», – говорит Александр Бон, докторант Лейденского университета в Нидерландах, руководитель нового исследования.

Москва, Елена Васильева

Москва. Другие новости 18.01.21

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