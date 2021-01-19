Борщевик угрожает экосистеме Арктики

На арктической территории начал произрастать борщевик. Опасное для людей растение может навредить традиционному хозяйству коренных малочисленных народов Севера. Об этом сообщил Научный центр изучения Арктики.

Специалисты обнаружили в арктическом регионе последствия климатических колебаний, среди которых стремительное изменение тундрового ландшафта, появление и активное расселение новых видов растений и животных. В частности, на Ямал попали семена борщевика Сосновского.

Вытеснение традиционной флоры такими растениями, которые могут произрастать везде, способно привести к критическим изменениям в экосистемах Арктики и Субарктики, указал кандидат географических наук Роман Колесников. По его словам, ареал борщевика Сосновского уже достиг широт мыса Каменного и Сеяхи.

Вероятнее всего, семена борщевика занесли в отдаленные районы Ямала техникой. Распространение сорняка стало вызывать серьезное беспокойство у жителей тундры.

Напомним, некоторые виды борщевика опасны для людей, так как содержат вещества, вызывающие фотохимические ожоги кожи. Кроме того, его распространение, по мнению экспертов, опасно для экологического состояния территории, так как обедняет видовой состав растительности.

Салехард, Зоя Осколкова

Салехард. Другие новости 19.01.21

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