На Тайване нашли логово древних гигантских червей

Ученые обнаружили следы древних червей, которые были значительно больше своих современных потомков. Хищные черви рыли длинные тоннели, в которых устраивали засады на своих жертв.

Многощетинковые черви обитали на дне Тихого океана примерно 20 млн лет назад, пишет Daily Mail. Исследователи Национального университета Тайваня описали 319 таких мелководных нор, сохранившихся в 20-летнем песчанике в геопарке Йехлиу и на мысе Бадузи.

В осадочных породах находится несколько сотен узких тоннелей длиной около двух метров и шириной около трех сантиметров. Ученые при помощи компьютерного моделирования выяснили, как выглядело логово древних червей.

Предположительно гигантские черви нападали на рыб из укрытия, когда те проплывали мимо нор. Эти хищные существа хватали жертв челюстями и затаскивали в свой лабиринт.

Точный размер гигантских червей ученые не называют, вероятно, они были больше своего современного сородича Eunice aphroditois, чья длина составляет два-три метра.

Тайбэй, Зоя Осколкова

Тайбэй. Другие новости 22.01.21

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