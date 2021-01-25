Ученые не нашли доказательств существования у человека души

На данный момент нет никаких научных доказательств существования чего-то, что можно было бы считать душой человека. Об этом заявил британский физик Брайан Кокс.

Доказательством существования души принято считать утверждения людей, переживших клиническую смерть. Такие пациенты не раз заявляли, что видели свое тело как будто со стороны. Однако ученые уверены, что такие переживания – всего лишь особенность мозговой активности, обусловленная угасающим кровообращением.

«Никаких научных доказательств существования души все еще нет, хотя современная наука проникла на субатомный уровень. Если бы существовало нечто физическое, что могло бы рассматриваться в качестве души, то мы, уж не сомневайтесь, уже обнаружили бы это», – отметил Кокс.

По словам физика, на базовом уровне тело состоит из нейтронов и протонов. Если бы душа существовала, скорее всего, это был бы принципиально другой вид энергии. «Это что-то такое, о чем до сих пор не знают физики. Я сомневаюсь, что этот другой вид энергии существует в реальности», – заявил ученый.

Лондон, Зоя Осколкова

Лондон. Другие новости 25.01.21

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