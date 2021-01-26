Лунная пыль оказалась смертельно опасна для человека

Колонизация спутника Земли оказалась под угрозой. Специалисты изучили состав лунной пыли и выяснили, что она может негативно влиять на человеческий организм, вызывая смертельные заболевания. Об этом сообщается в статье, опубликованной в New Scientist.

Образцы лунного грунта ученые получили во время миссий «Аполлон». Анализ показал, что белесый порошок, покрывающий поверхность Луны, содержит соединения, которые вступают в реакцию с клетками человека. Минералы способствуют образованию гидроксильных радикалов, которые, в свою очередь, могут стать причиной онкологических заболеваний, в частности, рака легких.

Специалисты изучили воздействие аналога лунной пыли на ткани лабораторных мышей, а затем и образцы человеческих тканей. Примерно 90% клеток в результате эксперимента погибли.

Таким образом, перед человечеством встала большая проблема, которая отодвинет освоение Луны. Инженерам необходимо разработать метод, который полностью защитит людей от ядовитой лунной пыли во время полетов к спутнику Земли.

Вашингтон, Зоя Осколкова

Вашингтон. Другие новости 26.01.21

В жерле подводного вулкана обнаружили сотни новых форм жизни. / Ученые обнаружили лекарство от коронавируса в 27,5 раза эффективнее известного препарата. / Ученые не нашли доказательств существования у человека души. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»