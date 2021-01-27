Ученые изменили значение килограмма

Международное бюро мер и весов (BIPM) утвердило новые значения нескольких единиц измерения. В частности, понятие килограмма «отвязали» от гири, которая хранится в пригороде Парижа. Теперь вес будут измерять через постоянную Планка.

Решение о пересмотре определений величин было принято в ходе 26-й Генеральной конференцией мер и весов. Изменения потребовались в связи с тем, что принятый за эталон килограммовый цилиндр из платиноиридиевого сплава за 130 лет эксплуатации «похудел».

Платина и иридий – очень стойкие металлы, но они, как и любые другие вещества, не обладают 100% стойкостью. Из-за эрозии и истирания со временем эталонный килограмм потерял в весе 50 мкг. Это соответствует примерно одной песчинке. Тогда было принято решение «отвязать» эталон килограмма от физического объекта.

Теперь килограмм определяется через постоянную Планка, которая в отличие от металлического цилиндра, будет оставаться постоянной несмотря ни на что. Кроме того, ученые переопределили моль, кельвин и ампер.

Стоит отметить, что новое определение килограмма не повлияет на жизнь обычных людей, но оно внесет значительные изменения на научные работы, расчеты и эксперименты.

Париж, Зоя Осколкова

Париж. Другие новости 27.01.21

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