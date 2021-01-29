Российские ученые объяснили путаницу с признаками жизни на Венере

Российские ученые объяснили путаницу с якобы доказательствами существования жизни на Венере, которые обнаружили британские и американские астрофизики. Как считает заместитель директора Института космических исследований РАН Олег Кораблев, необходимо использовать более чувствительные методы изучения, передает РИА «Новости».

Российские ученые проанализировали данные, полученные в сентябре 2020 года, когда западные астрономы заявили, что обнаружили в атмосфере Венеры фосфин – бесцветный ядовитый газ, который может иметь биологическое происхождение. Как сообщил Кораблев, при более внимательном изучении оказалось, что показатели соответствуют диоксиду серы, а не фосфину.

«Атмосфера, особенно такая сложная, как на Венере, богатая, таит кучу загадок. И вот эти мелкие газы в следовых количествах в атмосфере могут давать информацию совершенно о разных свойствах планеты», – обратил внимание ученый, пояснив, что для исследования планеты необходимо использовать более чувствительные методы.

Москва, Александра Быстрицкая

Москва. Другие новости 29.01.21

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