В ближайшие годы около 12 млн квадратных километров суши на Земле может оказаться под водой

В течение ближайших 20 лет около 12 миллионов квадратных километров суши на Земле может оказаться под водой. К такому выводу пришли ученые Геологического и горного института Испании. Отчет об их исследовании опубликован в январском номере журнала Science.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», угроза связана не только ЧС глобальным потеплением, но и проседанием суши.

Испанцы разработали модель глобального изменения ландшафта на основе анализа данных более чем из 200 регионов, расположенных в 34 странах. И пришли к выводу: если темпы проседания почвы сохранятся, почти 12 миллионов квадратных километров суши окажутся ниже уровня моря.

«Чтобы сравнить цифры, можно привести пример США или Китай: эти огромные страны занимают около 9,8 и 9,5 миллиона квадратных километров соответственно. Площадь крупнейшей страны – России – всего на пять миллионов квадратных километров больше, чем площадь предполагаемого проседания суши к 2040 году, – пишет Naked Science. – Моделирование испанских исследователей показывает, что если не принять меры, под угрозой окажутся 22% крупнейших городов мира (1 тыс 596 из 7 тыс 343) и более 1,2 миллиарда человек, которые генерируют 21% мирового валового внутреннего продукта.

В целом, под водой может оказать территория, на которой сейчас живет 19% населения Земли. Если этого и не произойдет, проседание почвы грозит разрушением зданий, дорог и другой инфраструктуры.

Стоит отметить, что в модели глобального изменения ландшафта испанские ученые не учитывают наступление мирового океана (что тоже усугубляет процесс) – они исследовали лишь проседание почвы. Указывается, что чаще всего процесс вызван осушением подземных резервуаров воды, добычей газа, нефти и прочих полезных ископаемых. Исследователи считают, что необходимо как можно скорее на законодательном уровне закрепить меры по борьбе с проседанием грунтов и либо ограничить потребление воды, либо создать систему возврата использованной воды в оборот.

Отметим, что эта проблема весьма актуальна, например, для Крыма, где дефицит воды пытаются ликвидировать за счет артезианских источников. В других странах уже отмечается критическая ситуация. Например, в Иране грунт опускается на 25 см ежегодно, а в Джакарте – на 28 см. Правительство Индонезии рассматривает варианты переноса столицы на другой остров.

Мадрид, Игорь Юров

Мадрид. Другие новости 29.01.21

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