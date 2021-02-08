Скелет древнего носорога поставил ученых в тупик

На Филиппинах обнаружили скелет древнего носорога. Отметины на костях животного говорят о том, что их оставил человек. Однако считается, что в то время на этих островах не было людей. Об этом сообщается в издании Nature.

Скелет носорога откопали на острове Лусон. На костях сохранились следы, оставленные, по всей видимости, примитивными каменными орудиями.

Анализ показал, что скелету примерно 700 тысяч лет. До сих пор считалось, что предки людей попали на Филиппины значительно позже.

По словам антропологов, носорога могли разделать представители вида Homo erectus. Но ученые не могут объяснить, как эти древние люди пересекли океан. На данный момент у исследователей нет ответа на этот вопрос.

Манила, Зоя Осколкова

Манила. Другие новости 08.02.21

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