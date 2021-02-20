Ученые описали метод заживления ран в пять раз быстрее

Американские ученые разрабатывают способ заживления различных травм. Специалисты предлагают перепрограммировать клетки, что ускорит процесс регенерации в пять раз.

Исследователи Мичиганского университета хотят воздействовать на клетки, изменяя их геном с помощью белков, называемых факторами транскрипции. Факторы транскрипции можно вводить в организм через специальные повязки, накладывая их непосредственно на раны.

Белки будут преобразовать одни клетки в клетки другого типа. «Этот метод превратит обнаженные глубокие мышечные клетки в поверхностные клетки кожи, что будет означать более высокую вероятность успешного заживления, чем текущие методы пересадки кожи», – поясняют ученые.

По расчетам специалистов, исцеление травм и ожогов таким способом будет в пять раз быстрее, чем это происходит естественным образом.

Вашингтон, Зоя Осколкова

Вашингтон. Другие новости 20.02.21

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