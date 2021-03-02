Ученые спрогнозировали снижение кислорода на Земле до критического уровня

В будущем атмосферу Земли ждет катастрофа, она потеряет весь кислород, следовательно, жизнь на планете в том виде, в каком мы ее знаем, станет невозможной. Об этом свидетельствуют результаты исследования ученых Казуми Озаки из Университета Тохо и Кристофера Рейнхарда из Технологического института Джорджии.

Специалисты сделали прогноз эволюции земной атмосферы с помощью компьютерного моделирования. Учитывались геологические, биологические и климатические факторы, пишет журнал Nature Geoscience.

Еще около миллиарда лет на Земле будет стабильная атмосфера, а потом за несколько тысяч лет она лишится кислорода из-за возросшей активности Солнца. Это снизит содержание углекислого газа, что нарушит процесс фотосинтеза, а кислород перестанет поступать в атмосферу.

«Биосфера не успеет адаптироваться к таким значительным изменениям среды. Мир примитивных анаэробных микробов снова возьмет вверх», – сделали вывод ученые.

Вашингтон, Зоя Осколкова

Вашингтон. Другие новости 01.03.21

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