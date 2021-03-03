В Новой Зеландии обнаружили светящихся акул

Ученые обнаружили у берегов Новой Зеландии три новых вида акул, которые светятся в темноте. Исследование на эту тему опубликовал журнал Frontiers in Marine Science journal.

Необычных животных выловили рыбаки около подводной возвышенности Чатем недалеко от Новой Зеландии. Биолюминесценция обнаружилась у этмоптеруса Etmopterus lucifer, южной акулы Etmopterus granulosus и черной акулы Dalatias licha.

Все эти акулы обитают на глубине до 300 метров. Это открытие является первым случаем, когда ученые смогли найти доказательства биолюминесценции у акул.

По мнению исследователей, хищники используют свою способность светиться, чтобы охотится за пищей, или маскироваться, когда они приближаются к добыче.

Веллингтон, Зоя Осколкова

Веллингтон. Другие новости 03.03.21

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