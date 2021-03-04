В Индонезии обнаружили птицу, считавшуюся вымершей 170 лет

В Индонезии обнаружили птицу, которую не видели на протяжении 170 лет и считали вымершей. Об этом сообщает издание The Independent.

Впервые орнитологи описали чернобрового болтуна в 1850-х годах, когда встретили единственный экземпляр. Тогда ученые предположили, что птица обитает на острове Яве, и с тех пор ее не встречали.

Последующие попытки найти чернобрового болтуна были безуспешны, оказалось что, птица обитает на острове Борнео. Однако не многим ученым удавалось добираться до Индонезии.

В 2016 году на острове основали клуб любителей наблюдать за птицами. Местные жители рассказали, что иногда во время походов в лес видят черно-коричневых птиц. Когда удалось поймать одну особь и сфотографировать, выяснилось, что это чернобровый болтун, которого считали вымершим.

Сначала орнитологи не поверили, что это реальное изображение птицы и приняли его за розыгрыш, по их мнению, снимок был обработан в фоторедакторе. Позже ученым удалось подтвердить вид птицы.

Джакарта, Зоя Осколкова

Джакарта. Другие новости 04.03.21

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