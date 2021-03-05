Ученые впервые обнаружили экзопланету с видимой атмосферой

Астрономы обнаружили экзопланету, у которой видима атмосфера и ее можно изучить спектральными методами. Она расположена всего в 26 световых годах от Земли. Об этом сообщается в исследовании, опубликованном в журнале Science.

Ученые открыли тысячи планет за пределами Солнечной системы, но ни на одной из них им не удавалось увидеть атмосферу и изучить ее состав. Теперь же участники международного проекта CARMENES, в который вошли специалисты одиннадцати исследовательских институтов из шести стран, заявляют, что нашли идеального кандидата – планету Gliese 486b (Глизе 486b) в созвездии Девы.

Для исследования астрономы использовали данные обзора всего неба NASA под названием Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) и телескопов в Испании, США, Чили и на Гавайях. «Это та планета, о которой мы мечтали десятилетиями», – отметил один из авторов исследования доктор Бен Монтет.

Gliese 486b – суперземля, она больше нашей планеты, но меньше ледяных гигантов, таких как Нептун и Уран. Экзопланета вращается вокруг красного карлика. Масса Gliese 486b примерно на 30% в больше Земли, а температура на ней составляет около 430 градусов Цельсия

Ученые считают, что по поверхности планеты текут потоки раскаленной лавы, и вряд ли там может быть что-то живое в том виде, в каком мы привыкли это понимать. Однако наличие атмосферы допускает саму возможность существования жизни.

Нью-Йорк, Зоя Осколкова

Нью-Йорк. Другие новости 04.03.21

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