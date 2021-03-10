Ученые обнаружили на Земле обломок погибшей планеты

Французские специалисты изучили метеорит, упавший в пустыне Сахара, и считают, что это осколок древнейшей планеты, которая образовалась еще до появления Земли.

Метеорит нашли в мае прошлого года в районе Эрг-Шеш в юго-западной части Алжира. Анализ радиоактивного распада изотопов показал, что осколки являются фрагментами другой планеты. Это самая древняя вулканическая порода, которая известна науке на сегодняшний день.

Предположительно, эта протопланета появилась более 4,5 млрд лет назад и разрушилась в результате столкновения с другим крупным космическим объектом, после чего обломки разлетелись по всей вселенной.

Ученые продолжают анализировать состав метеорита. Он может стать важным свидетельством того, что в ранней Солнечной системе существовала еще одна планета.

Париж, Зоя Осколкова

Париж. Другие новости 11.03.21

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