3% людей в мире невозможно напугать страшными историями

Ученые провели эксперимент и выяснили, что около 3% населения Земли страдают от афантазии – особого состояния психики, когда человек не умеет создавать мысленные образы того, чего он сам никогда не видел. Таких людей невозможно напугать рассказами и историями. Об этом пишет издание Proceedings of the Royal Society.

Специалисты решили изучить этот феномен и набрали две группы добровольцев. В одну из групп попали только те, кто обладал афантазией. Во второй были обычные люди. На кожу подопытных закрепили специальные датчики, которые считывали эмоциональный фон.

На первом этапе участники исследования читали страшные истории и новости о трагических событиях в темной комнате. Выяснилось, что люди с афантазией страха практически не испытывали.

На втором этапе добровольцам показывали картинки, например фото атакующей змеи. В этот раз реакция всех участников эксперимента была одинаковой. Ученые пришли к выводу, что афантазия не вызывает снижения силы эмоций, но из-за недостатка воображения такие люди просто не могут представить себе всю ситуацию в действительности.

Лондон, Зоя Осколкова

Лондон. Другие новости 12.03.21

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