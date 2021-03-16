В Гренландии обнаружили растения под слоем льда в 1,5 километра

Специалисты Вермонтского университета (США) обнаружили ископаемые растения и отложения в образцах, взятых из-под ледяного панциря Гренландии. Это говорит о том, что остров на протяжении последнего миллиона лет, по крайней мере, один раз полностью терял свой ледяной щит.

Образцы сохранились с 1966 года, когда военные США на базе Camp Century на северо-западе Гренландии пробурили лед на глубину около 1,4 км и вытащили из-под него керн длиной примерно 4,5 м, пишет «Интерфакс». Затем образец передавали в разные научные учреждения.

Исследователь из Университета Вермонта Эндрю Крайст рассмотрел образец в микроскоп и обнаружил ветки и листья вместо просто песка и камня. «Новое исследование показывает, что глубокий лед в Camp Century примерно в 75 милях от побережья и всего в 800 милях от Северного полюса полностью растаял, по крайней мере, один раз за последний миллион лет и был покрыт растительностью, включая мох и, возможно, деревья», – сообщают ученые.

Отмечается, что на протяжении большей части плейстоцена-ледникового периода, охватывающего последние 2,6 млн лет, участки льда в Гренландии сохранялись даже во время межледниковых периодов.

Вашингтон, Зоя Осколкова

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