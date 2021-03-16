В Кузбассе коммунальщики нашли кости мамонта при замене труб

В Кемерове работники местного водоканала меняли трубы и обнаружили кости древнего животного. Как оказалось, это останки мамонта.
Сотрудники «Кемеровского Водоканала» проводили ремонт коммуникаций на Притомском проспекте и обнаружили кости задней конечности мамонта, сообщается на сайте Кузбасского краеведческого музея.
Найденные кости мамонта в дальнейшем будут изучены, чтобы определить возраст останков, а затем их выставят в экспозиции музея.
Кемерово, Зоя Осколкова
Кемерово. Другие новости 16.03.21
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