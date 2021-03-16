В Кузбассе коммунальщики нашли кости мамонта при замене труб

В Кемерове работники местного водоканала меняли трубы и обнаружили кости древнего животного. Как оказалось, это останки мамонта.

Сотрудники «Кемеровского Водоканала» проводили ремонт коммуникаций на Притомском проспекте и обнаружили кости задней конечности мамонта, сообщается на сайте Кузбасского краеведческого музея.

Найденные кости мамонта в дальнейшем будут изучены, чтобы определить возраст останков, а затем их выставят в экспозиции музея.

Кемерово, Зоя Осколкова

Кемерово. Другие новости 16.03.21

«Цель одна – взять свободу граждан под контроль»: Госдума поставила «крест» на просветительской деятельности в РФ. / Фальков назвал самые востребованные профессии: учителя, медики и IT-специалисты сменили юристов и экономистов. / Сербия и Республика Сербская решили унифицировать школьное образование. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»