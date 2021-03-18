Вымирающие птицы в Австралии разучились петь

Представители исчезающего вида птиц, обитающие на юго-востоке Австралии, разучились петь из-за невозможности контактировать друг с другом ввиду своей малой численности. Орнитологи обучают пению птиц, живущих в неволе.

В мире насчитывается около 300 бородавчатых медососов. Исследователи из Австралийского национального университета изучили этих птиц и обнаружили, что треть из них поет песни, которые нехарактерны для их ареала. При этом каждый десятый медосос издает звуки, которые присущи другим видам, да и сами птичьи «песни» стали композиционно существенно проще.

По мнению ученых, пернатые этого вида не могут учиться друг у друга, так как их осталось слишком мало, пишет ВВС со ссылкой на научный журнал Proceedings of the Royal Society B.

В настоящее время орнитологи пытаются научить бородавчатых медососов, живущих в неволе, издавать правильные звуки. Затем птиц выпустят на свободу, чтобы они могли познакомиться со своими сородичами и завести потомство в дикой природе.

Канберра, Зоя Осколкова

Канберра. Другие новости 17.03.21

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