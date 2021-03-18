Ученые предлагают искать внеземную жизнь не на Марсе, а возле Юпитера

Ученые предполагают, что больший шанс найти жизнь вне Земли есть на спутниках Юпитера, чем на Марсе. Например, на Европе, где плещется океан под слоем льда.

Еще несколько десятилетий назад исследователи нашли подтверждение тому, что на Европе есть жидкая вода. Система Юпитера в целом выглядит очень перспективно в плане поисков жизни. Не исключено, что простейшие организмы можно будет найти на Ганимеде и Каллисто.

Космические агентства разных стран мира прорабатывают миссии по изучению Юпитера. В 2022 году к самой большой планете Солнечной системы направится аппарат Jupiter Icy Moons Explorer Европейского космического агентства, который облетит вокруг лун газового гиганта и тщательно изучит их.

«Над необходимо определить толщину слоя льда, который скрывает океаны под ледяной поверхностью лун Юпитера. Это необходимо, чтобы подготовиться к миссиям по бурению льда, которые позволят нам проникнуть в эти удивительные инопланетные подводные миры, где мы надеемся отыскать живых существ», – отметил профессор сотрудник Кельнского Университета Иоахим Заур.

Берлин, Зоя Осколкова

Берлин. Другие новости 18.03.21

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