В мантии Земли могут сохраняться фрагменты предка Луны

Американские ученые предполагают, что в мантии Земли могут сохраняться части планеты Тейя, которая когда-то столкнулась с нашей планетой, что привело к образованию Луны.

Геологи Университета Аризоны считают доказательством наличия гигантских «пузырей» в земной мантии замедление сейсмических S-волн. Эти две структуры окружают земное ядро будто огромные наушники.

«Эти скопления занимают до 6% от общего объема Земли. Но мы не знаем наверняка, что это такое и когда оно появилось. Есть лишь гипотезы, которые нужно подтвердить или опровергнуть», – говорят ученые. По одной из версий, появление этих структур стало результатом космического катаклизма – столкновения Земли с планетой Тейя.

Тейя, предположительно, была размером с Марс, то есть примерно в три раза меньше Земли. Некоторые исследователи считают, что часть этого небесного тела образовала Луну, а часть слилась с земным ядром. Сгустки мантии Тейи отличаются от мантии Земли более высокой плотностью.

Вашингтон, Зоя Осколкова

Вашингтон. Другие новости 25.03.21

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