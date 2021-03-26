На спутнике Сатурна обнаружили подводные течения в океане

Американские ученые уверены, что на спутнике Сатурна под толстым слоем льда есть жидкая вода. Не исключено, что в этом океане может существовать жизнь.

Новое исследование об Энцеладе ученые опубликовали в журнале Nature Geoscience. Ранее считалось, что сравнительно небольшой планетоид, размер которого составляет всего с одну седьмую Луны, промерз до самых недр.

Однако данные, полученные с зонда Cassini еще четыре года назад, позволили предположить, что под слоем льда есть жидкая вода. Анализ этой информации показал, что подледный океан около тридцати метров глубиной. При этом уровень солености у него разный, что влияет на подводные течения.

Ученые установили, что на полюсах спутника ледяной панцирь тоньше, чем на экваторе. Области таяния льда также связаны с подводными течениями в океане, уверены исследователи.

Вашингтон, Зоя Осколкова

Вашингтон. Другие новости 25.03.21

Дотянуться до небес: на Урале начались испытания модели двигателя, способного работать на всех высотах «обитаемого пояса» Земли (ФОТО). / В санитайзерах обнаружили вызывающее рак вещество. / В мантии Земли могут сохраняться фрагменты предка Луны. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»