Японские ученые нашли способ вырастить потерянные зубы

Японские ученые обнаружили генетический механизм, который может помочь регенерации новых коренных зубов взамен утерянных. Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале Science Advances.

В ходе экспериментов на лабораторных грызунах ученые Киотского университета и Университета Фукуи выяснили, что антитела к гену USAG-1 могут стимулировать рост зубов у мышей, страдающих врожденным агенезом зубов.

Морфогенез отдельных зубов зависит от взаимодействий нескольких молекул, включая костный морфогенетический белок и два элемента сигнального пути, регулирующие развитие человеческого зародыша, поэтому препараты, влияющие на их активность, могут нарушить важные процессы в организме. Специалисты нацелились на те молекулы, которые подавляют сигнальные факторы.

Воздействие различных антител на USAG-1 привело к низким показателям рождаемости и выживаемости подопытных мышей. При этом одно из антител нарушило взаимодействие гена только с одним элементом сигнального пути, что позволило вырастить полноценный зуб без вреда для здоровья.

Ученые убеждены, что дальнейшие исследования помогут найти способ выращивания зубов. В настоящее время проблемы потери зубов решаются только с помощью имплантатов и других искусственных мер.

Токио, Зоя Осколкова

Токио. Другие новости 31.03.21

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