В Аргентине палеонтологи нашли новые вид хищных динозавров

Ученые описали новый вид динозавров, останки которых были найдены в Аргентине. Об этом сообщается в статье, опубликованной на Phys.org.

Новый динозавр получил название Llukalkan aliocranianus. Он относился к семейству абелизаврид. Считается, что древний ящер обитал около 80 млн лет в Южном полушарии и по силе был сравним с тираннозавром, который господствовал в Северном полушарии. Хищник был огромным (от 5 до 9 м в длину), обладал очень острыми зубами, длинными когтями и чрезвычайно острым обонянием.

«В то время как абелизавриды напоминали тираннозавра в общем виде с крошечными короткими передними конечностями, у них были необычно короткие, глубокие черепа, которые часто имели гребни, наросты и рога», – говорится в исследовании.

Этот динозавр также обладал исключительным слухом, благодаря небольшому заполненному воздухом отверстию в зоне среднего уха. Такой отличительной особенности до сих пор не было замечено ни у одного другого абелизаврида.

Буэнос-Айрес, Зоя Осколкова

Буэнос-Айрес. Другие новости 01.04.21

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