Ученые: сильнейшая солнечная буря оставит землян без электричества

Ученые спрогнозировали мощную солнечную бурю, которая оставит без электричества всю нашу планету, что обернется настоящей катастрофой во многих сферах человеческой деятельности. Об этом пишет Dailystar.

По словам специалистов Университета Брэдфорда, уже до конца двадцать первого века Солнце может произвести серию мощных вспышек, которые спровоцируют сильнейший геомагнитный шторм. Подобное событие станет причиной настоящего энергетического коллапса.

Ученые проанализировали свидетельства мощнейших солнечных бурь, происходивших в прошлом. «В 1989 году мощная солнечная буря оставила без электричества несколько миллионов жителей канадского Квебека. И это не единственный пример из новейшей истории, когда солнечная активность приводила к нарушению работы энергосетей. Другая проблема – радиосвязь, которая тоже страдает из-за геомагнитных штормов», – отмечают исследователи.

Лондон, Зоя Осколкова

Лондон. Другие новости 01.04.21

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