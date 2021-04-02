Ученые обнаружили в глубоком космосе призрачную радиомедузу

Австралийские ученые обнаружили странную текстуру в далеком космосе. Объект можно разглядеть только в узком спектре радиоизлучения, своей формой он напоминает медузу. Об этом сообщает Astrophysical Journal.

Данные о скоплении галактик Abell 2877 были получены Международным центром радиоастрономических исследований в Австралии. Как правило, такие формирования включают в себя тысячи галактик, огромные газовые облака, сгустки темной материи, иногда в них обнаруживаются такие уникальные объекты, как радиомедузы.

Ученые установили, что одна из них находится в 300 миллионах световых лет от Солнечной системы. Ее длина составляет миллион световых лет.

«Радиомедуза, которую видно только в узкой полосе радиоизлучения, состоит из сверхзаряженной плазмы. Если взглянуть на снимки, то можно заметить похожие на щупальца структуры, создаваемые горячим газом», – рассказал один из исследователей Торранс Ходжсон.

По его словам, это очень призрачная структура, которую было весьма непросто обнаружить. Предположительно, она сформировалась примерно два миллиарда лет назад в результате мощного выброса энергии.

Сидней, Зоя Осколкова

Сидней. Другие новости 03.04.21

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