Астрономы обнаружили в космосе загадочные взрывы

Итальянские ученые обнаружили необычную активность сверхъяркого рентгеновского источника. Его световой поток усиливался на несколько часов, при этом вспышки повторяются с нерегулярной периодичностью.

Астрономы проанализировали объект NGC 4559, который представляет собой спиральную галактику, располагающуюся в созвездии Волосы Вероники. В ней находятся яркие источники рентгеновских лучей: X7 и X10. Данные были получены с помощью космических аппаратов XMM-Newton, NuSTAR, Chandra и Swift.

Выяснилось, что световой поток от источника усиливался примерно в 5-6 раз за несколько часов. В такой момент максимальной светимости объекта ученые наблюдали вспышечную активность X7, чего ранее не наблюдалось. Примечательно, что никакой периодичности возникновения вспышек ученые не обнаружили.

Предположительно, загадочные вспышки сверхъяркого рентгеновского источника могут быть объяснены масштабными явлениями, такими как поглощение вещества черной дырой или нейтронной звездой.

Рим, Зоя Осколкова

Рим. Другие новости 06.04.21

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