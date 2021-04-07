Илон Маск может создать Парк Юрского периода

Компания Neuralink, основанная Илоном Маском, может построить Парк Юрского периода с настоящими живыми динозаврами. Об этом заявил один из учредителей Макс Ходак.

«Не сомневаюсь, что мы могли бы создать Парк Юрского периода, если бы у нас было такое намерение. В парке не было бы генетически аутентичных видов динозавров, но, вероятно, через пару десятков лет селекции и генной инженерии нам удалось бы получить новые суперэкзотические виды», – написал Ходак в твиттере.

По его словам, на Земле наблюдается стремительное снижение биоразнообразия. На этом фоне проект по созданию Парка Юрского периода выглядят весьма привлекательно. «Но почему мы останавливаемся на этом? Почему бы нам не попытаться получить новое биоразнообразие?», – рассуждает учредитель Neuralink.

Ходак считает, что уже сейчас у человечества есть технологии генной инженерии, чтобы создавать новые виды. Однако работа ученых ограничивается вопросами этики.

Вашингтон, Зоя Осколкова

Вашингтон. Другие новости 07.04.21

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