Орнитологи обнаружили механизм подогревания крови у зимующих птиц

Шведские ученые выяснили, почему зимой птицы не замерзают даже в самые сильные холода. Главная причина кроется в особом составе крови птиц, благодаря которому с приближением зимы ее температура повышается.

Результаты исследования специалистов из шведского города Лунда были опубликованы в The FASEB Journal. Ученые отметили, что у млекопитающих метахондрии находятся в основном в мышцах, так как именно мускулатура расходует больше всего энергии в организме. У птиц больше всего митохондрий находится в красных кровяных тельцах.

Специалисты взяли анализ у нескольких особей осенью и зимой. В холодное время года митохондрий в крови птиц становится больше и работают они активнее, в результате чего организм производит больше тепла.

Информация о повышении выработки тепла кровяными тельцами стала для биологов неожиданностью. Ранее считалось, что птички греются за счет ускорения метаболизма, а также с помощью сокращения мышц, взъерошивая перья.

Стокгольм, Зоя Осколкова

Стокгольм. Другие новости 13.04.21

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