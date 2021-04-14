Британка нашла на пляже след мегалозавра (ФОТО)

Археолог Мари Вудс нашла след огромной лапы на пляже в британском графстве Йоркшир. Специалист предположила, что его мог оставить крупный хищный динозавр, пишет Gazette Live.

Вудс собирала моллюсков на обед, когда заметила камень необычной формы. След отпечатался в песке и затвердел до каменного состояния. Археолог предположила, что след оставила лапа плотоядного динозавра из рода мегалозавров, живших на территории современной Европы около 175-164 миллионов лет назад.

Британка искала на пляже моллюсков на обед, а нашла след гигантского динозавра, фото: Мари Вудс

Мари сообщила о находке палеонтологу Дину Ломаксу, который в свое время написал книгу «Динозавры Британских островов», и другим специалистам. Археолог переживает, что отпечаток может испортиться из-за суровой среды: высокой влажности и соленого морского воздуха.

По словам Ломакса, Мари не первая нашла этот след: в ноябре 2020 года коллекционер окаменелостей Роб Тейлор уже сообщил о необычной находке. Палеонтолог предположил, что животное с подобной лапой могло быть 8-9 метров в длину.

Лондон, Наталья Рязанова

Лондон. Другие новости 14.04.21

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