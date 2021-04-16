Ученые смогли сфотографировать черную дыру «во всей красе»

Международная группа ученых впервые в истории наблюдения смогла получить изображения черной дыры в галактике М87 и ее окрестностей во всем диапазоне спектра электромагнитных волн, пишет The Astrophysical Journal Letters.

В публикации отмечается, что наблюдения проводились с конца марта до середины апреля 2017 года. В команде работало 760 ученых и инженеров из 32 стран. Каждый астрономический инструмент, применявшийся в исследовании, предоставил собственную информацию о свойствах черной дыры в центре M87, которая находится примерно в 55 миллионах световых лет от Земли.

В результате ученым удалось зафиксировать «тень» черной дыры, что также позволило наблюдать излучения различных длин волн как в окрестностях объекта, так и на расстоянии десятков тысяч световых лет.

Сейчас астрофизики продолжают наблюдать черными дырами в М87 и в Млечном Пути. При этом к инструментам добавлено три новых радиотелескопа: Гренландский телескоп, 12-метровый телескоп Китт-Пик в Аризоне и NOrthern Extended Millimeter Array (NOEMA) во Франции.

Предполагается, что данные будут использованы для подтверждения общей теории относительности Альберта Эйнштейна.

Москва, Александра Быстрицкая

Москва. Другие новости 16.04.21

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