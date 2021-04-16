Ученые Китая и США скрестили человека и макаку

Ученые из Китая и США провели эксперимент по интеграции клеток человека с тканями животных. Они создали химерные эмбрионы макаки и человека и успешно растили их до 20 дней. Свою работу они описали в статье для журнала Cell.

Целью исследования было лучше узнать особенности эволюции приматов и найти новые методы терапии врожденных пороков. На все исследования у ученых было 20 дней – таков крайний срок для подобных экспериментов.

Планируется, что подобные опыты помогут найти новые подходы к скринингу лекарств и создать ткани, которые потенциально пригодны для пересадки.

Специалисты по этике заявили, что опыты с химерными клетками порождают серьезные этические и юридические вопросы. В Центре практической этики Оксфордского университета заявили, что подобные эксперименты открывают ящик Пандоры.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 16.04.21

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