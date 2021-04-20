Тайна «планеты X»: ученые совершили революционное открытие

Ученые из Нидерландов обнаружили необычную планету-гигант YSES 2b, которая движется вокруг звезды солнечного типа на расстоянии 360 световых лет от Земли в созвездии Муха. Ее фото опубликовано в журнале Astronomy & Astrophysics.

Астрономы изучали YSES-2b с 30 апреля 2018 года и 8 декабря 2020 года. Как выяснилось, планета – газовый гигант в шесть раз тяжелее Юпитера и находится в 110 раз дальше от своей родительской звезды, чем Земля от Солнца. Ее возраст оценивается в 14 миллионов лет.

«Существование планеты YSES 2b крайне сложно объяснить с точки зрения современных теорий, описывающих процесс формирования газовых гигантов. Она вряд ли могла сформироваться там, где она сейчас находится, так как для этого там просто не хватило бы материи. Это делает данный мир пока самым интересным объектом для изучения секретов формирования крупных планет», – пишет издание.

При этом, по мнению ученых, особенности орбиты экзопланеты и другие результаты наблюдений исключают возможность того, что планета YSES 2b сформировалась не на своей текущей орбите и, к примеру, была выброшена на окраины звездной системы в результате серии гравитационных взаимодействий или была захвачена притяжением другого небесного тела.

Астрономы подчеркнули, что планируют дальнейшее изучение YSES 2b. По их прогнозам, именно эта планета может объяснить, как крупные газовые гиганты могут возникать на большом расстоянии от солнцеподобных звезд.

Более того, предполагается, что YSES 2b поможет астрономам в поисках загадочной «планеты X» – крупного газового гиганта, который предположительно существует на окраинах Солнечной системы и влияет на характер движения сотен карликовых планет.

Напомним, после открытия Нептуна в 1846 году бытовало мнение, что за его орбитой может существовать ещё одна планета. В середине XIX века начались её поиски. В начале XX века за поиски «планеты X» американский математик Персиваль Лоуэлл. Ученый объяснял гипотезой о планете X различия между рассчитанными и фактическими орбитами газовых гигантов, в частности, Урана и Нептуна, считая, что эти отклонения вызываются гравитацией большой невидимой девятой планеты.

Амстердам, Александра Быстрицкая

Амстердам. Другие новости 20.04.21

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