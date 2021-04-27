Китайские ученые обнаружили на Солнце неизвестную разновидность дождя

Специалисты Национальной астрономической обсерватории Китайской академии наук обнаружили на Солнце неизвестный тип коронального дождя. Об этом рассказывается в статье, опубликованной The Astrophysical Journal.

Ученые и ранее знали, что на звезде идут корональные дожди. Причем, с земными осадками такие дожди ничего общего не имеют. Они возникают при охлаждении и конденсации горячей плазмы в замкнутых линиях магнитного поля, после чего вещество начинает падать обратно на поверхность Солнца.

До сих пор было известно два вида подобных явлений: дождь, вызванный вспышкой, и спокойный дождь. Однако китайские ученые обнаружили новый тип, который возникает вдоль открытых структур магнитного поля при перезамыкании магнитных линий.

Открытые структуры магнитного поля соединяются с нижележащими замкнутыми петлями, образуя магнитный провал, в который устремляется плазма. Из-за тепловой нестабильности происходит охлаждение. Холодный конденсат падает к поверхности Солнца.

При этом никаких вспышек в этом процессе не наблюдается, поэтому астрофизики отнесли этот тип к категории спокойных корональных дождей.

Пекин, Зоя Осколкова

Пекин. Другие новости 26.04.21

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