Глобальное потепление изменило ось вращения Земли

Китайские ученые выяснили, что изменение климата привело к сдвигу земной оси. Такие выводы опубликованы на ресурсе Phys.org.

Эксперты замеряли силу тяжести в разных точках земной поверхности и выяснили, что произошло смещение дрейфа полюсов от южного направления к восточному. При этом скорость дрейфа растет – в период 1995 по 2020 год она увеличилась в 17 раз по сравнению с 1981-1995 годами.

По данным ученых, причина происходящего кроется в геологической активности во внешнем слое ядра Земли, а также таянии льда. Потепление влечет перераспределение «веса» на планете и влияет на вращение планеты и расположение ее оси, уверены исследователи.

Один из авторов работы, ученый Института географических наук и исследований природных ресурсов Китайской академии наук Дэн Шаньшань отметил, что «более быстрое таяние льда в условиях глобального потепления было наиболее вероятной причиной изменения направления полярного дрейфа в 1990-х годах».

По словам экспертов, сейчас изменение оси достаточно незаметно, поэтому в повседневной жизни человек не способен заменить эти процессы. Подобные изменения могут повлиять на продолжительность дня в масштабе миллисекунды.

Пекин, Александра Быстрицкая

Пекин. Другие новости 24.04.21

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