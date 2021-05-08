Ученые выяснили, что животные умеют смеяться

Животные тоже умеют смеяться – к такому выводу пришли ученые, проанализировав игровое поведение зверей и птиц.

Феномен смеха в животном мире описали в статье, опубликованной в журнале Bioacoustics, приматолог и аспирант по антропологии Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе Саша Винклер и профессор коммуникации Калифорнийского университета Грег Брайант.

Исследователи обнаружили, что голосовые сигналы, которые можно было бы назвать смехом, зафиксированы минимум у 65 видов: у приматов, домашних коров и собак, лис, тюленей, мангустов, а также у птиц, включая попугаев и австралийских сорок, пишет Planet Today.

По мнению ученых, смех является человеческой версией эволюционно старого звукового сигнала, характерного для многих животных во время игры.

Винклер и Брайант считают, что их исследование проливает свет на форму и функции человеческого смеха и помогает лучше понять эволюцию человеческого социального поведения.

Москва, Анастасия Палей

Москва. Другие новости 06.05.21

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