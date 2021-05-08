На Земле обнаружены микроорганизмы, способные замедлить глобальное потепление

На Земле обнаружены микроорганизмы, способные помочь в борьбе с глобальным потеплением.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», до 20% общей биомассы в различных средах обитания составляют археи. Эти одноклеточные организмы являются важной частью глобальной экосистемы, участвуя в разложении органической материи и вторично используя такие элементы, как углерод, азот и сера. При этом археи являются метаногенами, то есть образуют метан как побочный продукт метаболизма. Напомним, что метан – это один из самых распространенных газов в земной атмосфере, вызывающих парниковый эффект, достигая 18 % от общего объема парниковых газов.

Однако теперь ученые нашли архей с уникальным метаболизмом: они питаются тем же материалами, что и их сородичи, но при этом не продуцируют метан.

Ранее неизвестная науке группа архей обитает в горячих и гидротермальных источниках. Впервые свидетельства их существования были зафиксированы в отложениях 7 горячих источников в Китае, а также в глубоководных гидротермальных источниках в бассейне Гуаймас в Калифорнийском заливе.

Обнаруженные кусочки ДНК были собраны в генетические схемы или геномы 15 различных архей, пишет «Популярная механика». Новую группу микроорганизмов назвали Brockarchaeota в честь Томаса Брока – микробиолога, первым вырастившего архей в лаборатории. Оказалось, что Brockarchaeota живут по всему миру, но до сих пор их не замечали и не изучали.

Учитывая, насколько широко они распространены, эти археи могут играть особую важную роль в углеродном цикле Земли.

«Микроорганизмы – самая разнообразная и многочисленная форма жизни на Земле, и мы знаем лишь об 1% этих существ, – отметила экологический микробиолог Валери Де Анда из Техасского университета в Остине. – Мы чаще уделяем внимание организмам, опасным для людей. Но есть много организмов, которые управляют основными химическими циклами на Земле, о которых мы просто не знаем».

Москва, Анастасия Палей

Москва. Другие новости 08.05.21

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