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Четверг, 13 мая 2021, 16:14 мск

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Найдено неизвестное письмо Эйнштейна об особых чувствах животных

Физик Альберт Эйнштейн более 70 лет назад предсказал, что его коллеги сделают новые открытия, изучая особые чувства животных. Об этом он рассуждал в письме английскому инженеру Глину Дэвису, которое ранее не было известно публике.

Письмо, написанное в 1949 году, опубликовано в Journal of Comparative Physiology. Эйнштейн предупреждал разработчика радаров Дэвиса, что скоро появятся новые разделы физики, которые будут изучать сенсорику животных.

«Вполне возможно, что исследование поведения перелетных птиц и почтовых голубей может когда-нибудь привести к пониманию некоторых физических процессов, которые еще не известны», – писал ученый.

Ученые лишь недавно разобрались в механизмах внутренней навигации перелетных птиц. По мнению профессора Адриана Дайера, именно эти знания привели к пониманию некоторых фундаментальных принципов физики.

Автор статьи отметил, что в апреле 1949-го Эйнштейн побывал на лекции лауреата Нобелевской премии Карла фон Фриша в Принстонском университете. Специалист в изучении органов чувств у пчел рассказывал, как пчелы используют поляризационные свойства рассеянного света для эффективного передвижения.

Ранее неизвестное письмо Эйнштейна было передано в Еврейский университет в Иерусалиме. Именно ему ученый завещал все свои записи, туда отдала послание и вдова Глина Дэвиса в 2011 году. Позже письмо исследовали ученые Мельбурнского королевского технологического университета.

Иерусалим, Наталья Рязанова

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