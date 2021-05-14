В космосе обнаружили одну из старейших звезд

Астрономы обнаружили древнюю звезду, которая сформировалась тогда, когда Вселенная была еще очень молодой. Определить возраст небесного тела помог анализ его состава.

Как сообщается статье, опубликованной Astrophysical Journal Letters, красный гигант SPLUS J210428.01-004934.2 является одним из самых старых во Вселенной. Звезда находится в 16 тысячах световых лет от Земли.

Ученые провели анализ химического состава, который показал, что внутри красного гиганта почти нет тяжелых элементов. Это говорит о том, что звезда принадлежит ко второму поколению. Первое же поколение содержало только легчайше элементы – водород и гелий.

Авторы исследования надеются, что дальнейшее изучение звезды поможет им понять, как она сформировалась, и углубить познания об эволюции Вселенной. Кроме того, находка позволяет предположить, что в космосе остались планеты первого поколения, осталось их только найти.

Лондон, Зоя Осколкова

Лондон. Другие новости 14.05.21

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