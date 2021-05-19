Ученые отследили путь мысли через мозг

Американские ученые смоли проследить за мыслью во время ее пути через головной мозг. Исследователи надеются, что это открытие приведет к лучшему пониманию протекания мозговых процессов.

Нейробиологи Калифорнийского Университета провели уникальный эксперимент с участием пациентов, страдающих от эпилепсии. Добровольцам установили на голове сотни маленьких датчиков, которые считывали импульсы в коре головного мозга.

Полтора десятка пациентов выполняли определенные задачи. Уникальная методика позволила изучить электрическую активность мыслительного органа на недостижимом ранее уровне.

Ученые, в частности, смогли отследить движение мысли. Специалисты заметили, что лобная кора мозга выполняет функцию организатора, который связывает все функции мозга для получения финального результата.

Эксперимент на практике показал, что сделанные ранее выводы были верны, а значит, нейробиология в целом развивается в верном направлении. В скором будущем ученые проведут более сложные эксперименты, которые позволят улучшить понимание процессов внутри мозга.

Сакраменто, Зоя Осколкова

Сакраменто. Другие новости 19.05.21

От Антарктиды откололся самый большой в мире айсберг (ФОТО). / Больше половины зауральских выпускников смогут поступить на бюджетные места в вузы. / Ученые подсчитали количество птиц на всей планете. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»