На Марсе обнаружили похожую на японскую гробницу структуру

Энтузиасты обнаружили на Марсе структуру, которая напоминает своей формой японскую гробницу. Исследователи считают, что объект был возведен древней марсианской цивилизацией.

Загадочную структуру обнаружили на картах сервиса Google Earth (Mars). Странный объект больше всего похож на древнюю японскую гробницу Кофун. Виртуальные исследователи считают, что это рукотворное строение, возведенное тысячи лет назад.

Предположительно, на Марсе существовали развитые в технологическом плане цивилизации. Вероятно, причиной их гибели стала ядерная война или катаклизм планетарного масштаба.

Некоторые ученые допускают, что жизнь на Землю была привнесена именно с Красной планеты. Марсиане могли эмигрировать с родной умирающей планеты на пригодную для жизни Землю. Впрочем, доказательств этой теории пока не было найдено.

Нью-Йорк, Зоя Осколкова

Нью-Йорк. Другие новости 22.05.21

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