Самое живучее существо на Земле отправят в космос для исследований

NASA планирует направить в космос около пяти тысяч тихоходок и более сотни люминесцирующих в темноте детенышей кальмаров. Об этом сообщает портал Live Science.

Биологический груз будет отправлен на Международную космическую станцию в ходе 22-й миссии SpaceX, которая запланирована на следующей неделе. Космонавты проведут ряд экспериментов с животными.

Как известно, тихоходки – самые выносливые животные на планете. Они хорошо себя чувствуют под огромными дозами радиации, способны выдерживать экстремальное давление, а космический вакуум не наносит и никакого вреда. На борту МКС специалисты постараются выделить гены, которые отвечают за способность тихоходок выживать в таких условиях, которые не может вынести больше ни одно живое существо на планете.

Малышей-кальмаров также задействуют в научных работах. Эксперты надеются получить информацию о взаимодействии микробов с живыми организмами в космосе. Это поможет выяснить больше о влиянии длительного нахождения в космосе на человека.

Вашингтон, Зоя Осколкова

Вашингтон. Другие новости 27.05.21

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