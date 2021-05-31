Ученые обнаружили новый тип памяти

Американские ученые доказали, что у человека существует еще один тип памяти. Воспоминания в нем скрыты и хранятся небольшой промежуток времени, но их можно восстановить с помощью повторения визуальных стимулов. Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале Scientific Reports.

Специалисты Пенсильванского университета в США провели эксперимент с участием 40 добровольцев. Им показывали изображения, которые быстро сменялись пустым экраном. Среди них мелькал целевой зрительный стимул, один раз в качестве контрольного условия и пять-десять раз – во время эксперимента.

Затем ученые проверили, хорошо ли подопытные запомнили целевое изображение, и повторили эксперимент с участием 15 человек.

По результатам авторы работы пришли к выводу, что у человека есть еще один тип памяти. В нем воспоминания хранятся недолго и быстро стираются. По мнению ученых, найденное ими «хранилище» памяти не вписывается ни в одну существующую классификацию.

Вашингтон, Зоя Осколкова

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