Ученые впервые смогли «взвесить» хромосому

Британские физики впервые смогли вычислить массу хромосомы человека. Она оказалась значительно тяжелее, чем считалось ранее. Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале Chromosome Research.

Физики национальной лаборатории синхротронной науки Diamond Light Source воспользовались сильным источником рентгеновских лучей и рассчитали, сколько электронов содержится в хромосоме. Именно на основании этих показателей исследователи и смогли высчитать массу.

Выяснилось, что хромосомы приблизительно в 20 раз тяжелее, чем ДНК, находящаяся в них. Их масса значительно больше, чем можно было предположить. Вероятно, так получается из-за того, что хромосомы также содержат другие элементы, о которых ученым еще ничего не известно.

Лучшее понимание природы хромосом и процессов, происходящих в них, поможет ученым в дальнейшем. Больше данных откроют больше возможностей в излечении различных видов болезней, в том числе и онкологических.

Лондон, Зоя Осколкова

Лондон. Другие новости 01.06.21

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