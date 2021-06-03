Ученые спрогнозировали нехватку питьевой воды на Земле

Американские ученые выявили снижение уровня кислорода в пресноводных озерах из-за глобального потепления. Это может привести к дефициту питьевой воды и нарушению баланса экосистем, предупредили они.

Группа специалистов под руководством Политехнического института Ренсселера (США) исследовала состояние 393 озер, большинство которых расположено в умеренных широтах. Ученые оценивали данные за 76 лет – с 1941 по 2017 годы.

Оказалось, что озера теряют кислород в 2,75-9,3 раза быстрее, чем Мировой океан, – это наносит больной удар по состоянию их экосистем. Специалисты установили, что с 1980 года содержание кислорода в исследованных водоемах сократилось на 5,5% на поверхности и на 18,6% на дне, приводит данные исследования РИА «Новости».

Ученые связывают негативные изменения с повышением температуры пресной воды на 0,38 градуса за десять лет. Это способствуют размножению сине-зеленых водорослей, чьи токсины опасны для других обитателей пресных водоемов. Более того, из-за снижения уровня кислорода в воде активно размножаются анаэробные бактерии. Они выделяют метан, что приводит к увеличению выбросов парниковых газов и ускорению темпов изменения климата. В итоге глобальное потепление грозит человечеству истощением запасов питьевой воды и возникновением дефицита, делают неутешительный вывод исследователи.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 03.06.21

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