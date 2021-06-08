Киты Северной Атлантики уменьшились из-за стресса

Ученые из США и Великобритании пришли к выводу, что целый массив факторов, в том числе и антропогенные, влияет на размер гладких китов, обитающих на севере Атлантики. Длинна тела этих животных уменьшилась почти на метр.

По данным исследователей, в водах Северной Атлантики осталось 356 гладких китов, 10 лет назад их было более 500. В относительно недавнем прошлом эти морские млекопитающие вырастали в среднем до 14 метров, а сейчас их длина составляет преимущественно 13 метров.

«Основная причина уменьшения китов – стресс, провоцируемый близким присутствием человека. Киты страдают из-за шума, производимого кораблями, плюс, они часто запутываются в сетях рыбаков. Из-за климатических изменений китам доступно меньше зоопланктона, и это прямо отражается на их размерах», – говорят ученые.

По мнению специалистов, уменьшение длины тела северных гладких китов указывает на дальнейшее сокращение популяции, так как меньшие размеры тела могут негативно отразиться на репродуктивной функции самок, а также на их способности выкармливать детенышей.

Лондон, Зоя Осколкова

Лондон. Другие новости 08.06.21

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