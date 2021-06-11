Физики хотят построить гигантский коллайдер на Луне

Ученые предложили построить гигантский коллайдер, который будет опоясывать Луну. О возможностях подобного сооружения пишут в своей статье Джеймс Бичем из Университета Дьюка и Франк Циммерман из Европейской организации по ядерным исследованиям (ЦЕРН).

Коллайдеры служат для ускорения элементарных частиц до огромных скоростей, часто сравнимых со скоростью света, и столкновения их друг с другом или с мишенью. Это позволяет анализировать ливень вторичных частиц, рождающихся в процессе такой «квантовой аварии», находя прежде неизвестные и изучая их характеристики, пишет портал Naked-science.

Длинна тоннеля Большого адронного коллайдера составляет почти 27 километров. Кроме того, физики и инженеры задумываются о строительстве более колоссальных инструментов, например, проект ЦЕРН Future Circular Collider с тоннелем 80-100 километров и энергиями до 100 ТэВ.

Бичем и Циммерман считают, что коллайдер на Луне может быть следующим. Кольцо, по словам физиков, должно пройти по экватору спутника и достичь почти 11 тысяч километров, что позволит сталкивать частицы с энергиями порядка 14 квадриллионов электронвольт – в тысячи раз мощнее, чем это происходит в БАК.

Впрочем, по мнению ученых, в обозримой перспективе появления такого грандиозного инструмента можно не ожидать.

Женева, Зоя Осколкова

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