Смартфон сможет предсказывать, как долго муж и жена будут вместе

В России разрабатывают мобильное приложение, которое сможет прогнозировать длительность брака. Об этом сообщается в пресс-релизе «Платформы Национальной технологической инициативы» (НТИ).

С 2008 года специалисты Чувашского государственного университета учат нейросети прогнозировать продолжительность брака, пишут «Известия». «За это время в базу, на основе которой создаются модели брака, попало более 1 тысячи анкет как разведенных супругов, так и россиян, продолжающих жить в браке. С помощью нейронных сетей удалось выделить целый ряд закономерностей», – отметили в НТИ.

Для того чтобы приложение предсказало, сколько супруги проживут вместе, паре нужно будет ответить на 50 вопросов анкеты, среди которых – количество детей, уровень материального благосостояния, степень ревности, какой по счету брак, отношения в родительских семьях супругов и многое другое. В результате нейросеть выдаст не только цифру, но и построит график зависимости продолжительности брака от различных факторов, спрогнозирует, какие факторы будут способствовать укреплению семьи.

Разработчики пожаловались, что сейчас нейросеть учится в основном на анкетах разведенных людей, специалистам очень не хватает анкет пар, которые живут вместе долго и счастливо.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 12.06.21

Физики хотят построить гигантский коллайдер на Луне. / В Киеве научная сотрудница выкрала опасный вирус и хранила его дома в холодильнике. / Доля российских изобретений в мире упала ниже 1%. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»